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МСП банк в сентябре запустит новый продукт для поддержки малого бизнеса

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Одним из вариантов поддержки малого бизнеса станет новый вариант кредита без залога под небольшую ставку, новый продукт будет запущен в середине сентября, сообщил член совета директоров, генеральный директор - председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.

"Продукт, который мы запустим 15 сентября, он в рамках института развития МСП банк. Его пока анонсировать не готов, но цель его проста. У него есть два простых параметра - это кредит за 72 часа без залога под среднюю ставку до 11-11,5% вместо той, которую сейчас получают в банках под 16-19-процентную ставку", - пояснил Исаевич на сессии в рамках ВЭФ "Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока".

Еще одним из направлений помощи предпринимателям станет зонтичное поручительство, то есть возможность привлечения финансирования под залог и риски Корпорации. Кроме того, разрабатывается "коробочное" решение по различным отраслям с учетом их специфики.

"Кредиты - это роскошь для предпринимателей сейчас. Те условия и та статистика, которые мы видим, подтверждают простой тезис, что предпринимателю проще получить потребительский кредит, а не кредит под цивилизованную процентную ставку", - заметил Исаевич.

Корпорация МСП как институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства для расширения возможности субъектов МСП в получении кредитных ресурсов выдает поручительства и независимые гарантии, принимая на себя часть финансовых рисков предпринимателей, кредитных рисков банков и других финансово-кредитных организаций.

ВЭФ Александр Исаевич МСП банк

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