РусГидро договорилась с Якутией о консолидации электросетей региона

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" и правительство Якутии в рамках ВЭФ-2021 подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по консолидации на базе "Якутскэнерго" (входит в "РусГидро") ряда электросетевых объектов, находящихся в собственности республики, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

На базе "Якутскэнерго" будут консолидированы как объекты распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ, так и имеющие важное системное значение электросетевые объекты напряжением 110-220 кВ, отметили в "РусГидро".

Передача этих активов на баланс "Якутскэнерго" позволит использовать консолидированные источники инвестиций для приведения электросетевых объектов в нормативное состояние, осуществлять ремонт в необходимом объеме, что приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей, объяснили в компании важность соглашения.

Консолидация энергообъектов будет осуществляться на условиях возвратности инвестиций и затрат на их консолидацию, а также безубыточности их эксплуатации, заверили в "РусГидро".

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2020 г. - Росимущество (61,73%). Долей в 12,95% владеет ВТБ, еще около 5% принадлежит "Русалу".