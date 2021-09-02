Аэрофлот и "Почта России" договорились увеличить объемы отправлений

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" и "Почта России" намерены увеличить объемы перевозок почтовых отправлений.

Соответствующий меморандум на Восточном экономическом форуме-2021 подписали главы компаний Михаил Полубояринов и Максим Акимов, передал корреспондент "Интерфакса".

Планируется сократить сроки доставки, увеличить перевозки. "особенно в сегменте доставки интернет-заказов", говорится в совместном заявлении компаний.

"Компании также намерены повысить экономическую эффективность перевозок, расширив места международного почтового обмена (ММПО) в "Шереметьево" и других аэропортах РФ. Для этого компании планируют увеличить и модернизировать производственные площади, внедрить новые технологии для ускорения обработки международной почты и запустить совместные транзитные операции", - сказано в заявлении.

Планируется увеличить географию почтовых перевозок в рамках интерлайн-соглашений с "Аэрофлотом". Таким образом, перевозка почты на самолетах партнёров "Аэрофлота" будет возможна в пункты, в которые авиакомпания не выполняет собственные рейсы.