Почта России запустит к 2023 году почтовые беспилотники на Камчатке

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Совместным развитием беспилотной доставки на Камчатке займутся Почта России и правительство региона, сообщает пресс-служба почтовой компании.

Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в пятницу подписали генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов и губернатор региона Владимир Солодов.

"В рамках соглашения стороны скоординируют усилия в области развития беспилотной авиации (БПЛА). К 2023 году Почта России планирует запустить беспилотную доставку по 19 маршрутам для 18 населенных пунктов в Камчатском крае. По некоторым из них уже проведены испытательные полеты, подтвердившие эффективность и способность БПЛА выполнять логистические задачи", - говорится в сообщении.

Использование беспилотников поможет снизить стоимость логистики в крае почти в 2 раза, что позволит в перспективе нарастить объемы грузопотока в 11 раз, отмечает пресс-служба.

"Транспортная доступность отдалённых посёлков региона осложнена и нередко осуществляется только путём авиасообщения. Однако из-за сложных климатических условий порой даже вертолёты не могут своевременно добраться до северных районов края. В этой связи соглашение позволит вывести на новый уровень оказание населению услуг по доставке почты", - цитирует пресс-служба камчатского губернатора.