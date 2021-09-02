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Русагро продолжит свиноводческий проект в Китае после снятия ограничений по COVID-19

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Русагро" пока не ведет работу по проекту строительства свиноводческого комплекса в Китае, готово к нему вернуться после снятия ограничений по COVID-19, сообщил гендиректор компании Максим Басов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"В данный момент визиты в Китай производить практически невозможно. Вся наша команда, которая занималась свининой в Китае, была эвакуирована. В данный момент никакой работы по этому проекту не ведется. Когда Китай откроется, мы вернемся к переговорам - в основном с руководством провинции Хэйлунцзян", - сказал Басов.

При этом "Русагро" не исключает, что насыщенность рынка к моменту стабилизации ситуации с коронавирусом может измениться.

"Надо будет смотреть, какая будет ситуация на рынке свинины КНР, потому что Китай уже довольно сильно увеличил свое производство. Тем не менее, там АЧС (африканская чума свиней - ИФ) развивается, поэтому будем смотреть", - отметил руководитель компании.

"Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина.

Ранее Басов говорил, что группа рассчитывает сделать Китай основным рынком сбыта своей продукции, в первую очередь речь о продукции животноводства. При этом компания не только планировала экспортировать продукцию в Китай, но и рассматривала возможность создания производства свинины в этой стране совместно с партнером. Для реализации свиноводческого проекта "Русагро" создала в Гонконге компанию Ros Agro China.

Русагро Китай ВЭФ

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