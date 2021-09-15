В "Русагро" запланировали увеличить производство свинины до 400 тыс. т

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" планирует увеличить производство свинины до 400 тысяч тонн в среднесрочной перспективе с 308 тысяч тонн в 2020 году, сообщается в презентации компании в Capital markets day.

В октябре "Русагро" планирует запустить крупный свиноводческий кластер в Приморье, выход которого на полную мощность (75 тысяч тонн) ожидается в 2023 году.

В сахарном подразделении компания рассчитывает нарастить производство до 1 млн тонн в среднесрочной перспективе с 764 тысяч тонн в 2020 году.

Кроме того, "Русагро" планирует увеличить мощности по переработке семян подсолнечника до 5,4 тысяч тонн в день с 4,61 тысяч тонн по итогам 2020 года.

В сельскохозяйственном подразделении запланировано расширение площадей под посевами сои - до 250 тысяч га с 164 тысяч га в прошлом году.

"Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. По итогам первого полугодия 2021 года выручка компании выросла на 45%, до 104,4 млрд рублей.