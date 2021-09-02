Volvo Group примет участие в создании водородного парка на Сахалине

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Volvo Group Россия вошла в состав участников проекта по созданию водородного парка в Сахалинской области, сообщила пресс-служба Корпорации развития Сахалинской области (КРСО, принадлежит правительству региона - ИФ).

"2 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке генеральный директор Volvo Group Россия Сергей Яворский поставил подпись под пятилетним соглашением о сотрудничестве по вопросам развития водородных технологий и участия компании в создании водородного парка на Сахалине", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, соглашение также подписали Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ), АО "Русатом Оверсиз" и КРСО.

В рамках заключенного соглашения участники проекта рассматривают возможность развития транспорта на водородных топливных элементах и организации сопутствующей топливно-заправочной инфраструктуры на территории Сахалинской области.

КРДВ будет помогать инвесторам в реализации всех стадий проекта в части получения финансирования, организации переговорных площадок с потенциальными партнерами, органами федеральной и региональной власти, а также в поддержке возможных экспортных контрактов по проекту. КРСО возьмет на себя оказание организационной поддержки в реализации целей и задач подписанного соглашения.

"Русатом Оверсиз", по информации пресс-службы, займется строительством комплекса по производству низкоуглеродного водорода в регионе.

"Для нас вхождение в проект по созданию водородного парка в Сахалинской области полностью укладывается в стратегию компании по развитию электрогрузового транспорта на топливных элементах для магистрального сегмента", - приводит пресс-служба слова гендиректора Volvo Group Россия. Он добавил, что компания занимает лидирующие позиции в области электрогрузовиков. "Но нам также необходимо дополнить их решениями для дальнемагистральных перевозок и для эксплуатации техники в тяжелых условиях, где понадобятся топливные элементы", - сказал Яворский.