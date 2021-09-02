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Порядка 95 тысяч якутян к 2035 году будут заняты в креативных индустриях

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Власти ожидают, что к 2035 году уже порядка 95 тысяч жителей Якутии будут заняты в креативных индустриях, сообщил глава региона Айсен Николаев.

"Мы считаем, что к 2035 году у нас должно участвовать порядка 95 тысяч человек в этих индустриях. Вклад в валовый региональный продукт должен быть минимум 4,4%, но будем стремиться к большим цифрам", - сказал Николаев во время сессии "Креативные индустрии для экономического прорыва: опыт регионов" в рамках ВЭФ.

Он отметил, что сейчас по методике АСИ в Якутии в креативных индустриях занято 42 тыс. человек или 8,2% от общего числа занятых. При этом он уточнил, что вклад в ВРП пока не очень большой - 2,4%.

По его словам, в республике очень хорошо развивается IT, производство цифрового контента, разработка игр, ювелирный дизайн.

Кроме того, он сообщил, что в апреле 2022 года в Якутии будет открыт креативный кластер "Квартал труда".

"Мы планируем, что в начале там будет 150 резидентов. Считаем, что он поможет серьезно развиться креативному бизнесу не только в Якутии, но и на Дальнем Востоке", - добавил Николаев.

ВЭФ Якутия Айсен Николаев

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