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Якутия и РусГидро запустили первый автоматизированный гибридный энергокомплекс

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" и глава Якутии Айсен Николаев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) запустили первую автоматизированную гибридную электростанцию в поселке Улахан-Кюель (Табалах).

Мощность электростанции составляет 1125 кВт, включая солнечную генерацию 400 кВт, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

"Использование высокоэффективного оборудования и технологий возобновляемой энергетики позволит снизить расход дизельного топлива, по сравнению с существующими значениями, почти вдвое - до 45%", - говорится в сообщении.

По словам Николаева, благодаря вводу гибридной электростанции жители смогут получить более дешевую, экологически чистую и стабильную электроэнергию.

"До 2024 года мы планируем аналогичным образом модернизировать дизельные электростанции еще в 71 населенном пункте, что повысит качество жизни населения в отдаленных территориях", - цитирует пресс-служба главу Якутии.

Так, до конца 2022 года будут построены и введены в эксплуатацию энергокомплексы в пяти населенных пунктах Якутии - селах Хонуу, Кулун-Елбют, Сасыр, Тебюлях и в городе Верхоянск.

ВЭФ Якутия Айсен Николаев РусГидро

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