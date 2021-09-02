Газпромбанк поможет в реализации инвестпроектов на Сахалине

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Газпромбанк поможет в реализации национальных и инвестиционных проектов в Сахалинской области, соглашение о сотрудничестве в этом направлении стороны подписали в четверг на Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Соглашением предусмотрено участие банка в реализации приоритетных национальных и инвестиционных проектов, кредитование субъектов экономики, в том числе на принципах государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.

"У нас сформирован широкий перечень проектов, направленных на улучшение жизни сахалинцев и курильчан - в здравоохранении, образовании, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, культуре, спорте и других важных сферах. И чтобы в полной мере реализовать все задуманное, нам, безусловно, нужна поддержка таких надежных партнеров. Рассчитываем, что с подписанием соглашения наше взаимодействие выйдет на новый уровень", - цитирует пресс-служба слова Лимаренко.

По данным пресс-службы, в рамках сотрудничества Газпромбанк будет предоставлять банковские услуги с применением современных технологий и новых финансовых инструментов для жителей и предприятий региона.