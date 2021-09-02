Двухтопливный ледокол для Норникеля для работы на СМП может быть построен к 2026 году

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Строительство двухтопливного ледокола (дизель/СПГ) для "Норильского никеля" планируется завершить к 2026 году, сообщил журналистам глава дирекции Северного морского пути "Росатома" Вячеслав Рукша в кулуарах ВЭФ-2021.

"Надеюсь, завтра подпишем предварительное трехстороннее соглашение - "Норильский никель", "Росатом" и Дальневосточный центр судостроения (ДЦСС), где мы объединяем усилия по созданию такого головного ледокола к 2026 году", - сказал Рукша, отвечая на вопрос о принятых решениях по строительству двухтопливных ледоколов.

По его словам, вопрос о строительстве ледоколов для "НОВАТЭКа" пока не решён.

"Я думаю, что вопрос отдельный с "НОВАТЭКом", в первую очередь - это может быть, им требуются более быстрые сроки. В этом смысле окончательного решения нет. Но я думаю, что 3-4 ледокола двухтопливных должны быть построены", - сказал Рукша.

"Норильский никель" планирует инициировать и финансировать за счет собственных средств строительство одного двухтопливного ледокола (дизель/СПГ) для Северного морского пути (СМП), говорил в июле старший вице-президент-руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения "Норникеля" Сергей Дубовицкий.

Кроме того, по словам Дубовицкого, необходимо строить еще два ледокола для замещения выпадающих ("Таймыр" и "Вайгач"). "Будем обсуждать, как совместно этот проект реализовать. Кроме того, подходит время обновления наших портовых ледоколов в Дудинке", - говорил он.