ГТЛК заинтересовалась проектами развития Северного морского пути

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) готово инвестировать в проекты развития Северного морского пути, сообщил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих в рамках ВЭФ-2021.

"Мы знаем, что в планах построить до 8 контейнеровозов ледового класса вместимостью до 16 тысяч TEU каждый. Совокупный объём инвестиций может составить до $2,5 млрд. ГТЛК готова выступить в качестве партнёров, как участник финансирования строительства контейнеровозов, так и создания транзитных хабов большого Северного морского пути", - сказал Дитрих в ходе заседания общественного совета по Севморпути в пятницу.

"Цифры, которые я назвал в отношении проектов, связанных с перевозкой контейнеров, - $2,5 млрд - готовы взять на себя", - сказал Дитрих журналистам после заседания, отвечая на вопрос о размере возможных инвестиций.

Как сообщалось, ГК Росатом" и портовый оператор DP World (DPW), подконтрольный властям ОАЭ, в июле подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную проработку и проектирование пилотных контейнеровозов в рамках проекта "Северный морской транзитный коридор" (СМТК)". "Росатом" рассчитывает, что Севморпуть к 2035 году станет международным и национальным морским транспортным коридором, который будет конкурировать с южным маршрутом через Суэцкий канал.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.