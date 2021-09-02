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ВТБ намерен запустить "зеленую" ипотеку в сентябре

ВТБ намерен запустить "зеленую" ипотеку в сентябре
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Программа кредитования на покупку недвижимости в новых домах с более высоким классом энергоэффективности будет запущена ВТБ уже в сентябре текущего года, сообщил в рамках ВЭФа заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Предложить "зеленую ипотеку" клиентам ВТБ планирует уже с 6 сентября 2021 года с первым партером-участником, ПАО "Группой Компаний ПИК", - рассказал Печатников.

Он уточнил, что банк готов принимать заявки от других застройщиков на участие в новой программе.

В ВТБ получить "экоипотеку" можно будет с дисконтом до 1,6 п.п. к базовой ипотечной ставке. В дальнейшем банк планирует расширить ее условия на действующие программы господдержки, за счет чего ценовые параметры по кредиту могут быть еще ниже.

Помимо "экоипотеки" в горизонте ближайших лет ВТБ планирует развивать эко-ИЖС и предлагать специальные условия кредитования при строительстве домов с применением экологичных технологий и материалов.

Концепция "зеленой" ипотеки только развивается во всем мире и пока еще не имеет четких положений и правил. Такой вид ипотеки предназначен для популяризации покупок зданий с высоким уровнем энергетической эффективности. Ставки для покупки такого типа домов или квартир будут меньше. Также гражданин сможет получить скидку, если планирует купить и переоборудовать старое здание и повысить его уровень сбережения энергии.

В феврале 2021 года первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов сообщал, что Банк России намерен начать эксперимент по "зеленой" ипотеке.

"В этом году у нас эксперимент по "зеленой" ипотеке, то есть создание таксономии, определение, что такое "зеленый" дом, "зеленая" квартира и "зеленая" ипотека. Кроме "зеленых" и социальных облигаций еще возникают вот этих два явления", - говорил он.

Анатолий Печатников ВТБ

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