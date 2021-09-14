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Сбербанк до конца года планирует разместить "зеленые" облигации

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк сейчас работает над параметрами выпуска "зеленых" облигаций, рассчитывает его разместить до конца 2021 года, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Зеленые" облигации - планы у нас сохраняются. Мы сейчас с этим работаем, до конца года, я надеюсь, мы разместим их. Пока не готов говорить о параметрах, об объемах и так далее. Это все в проработке", - сказал глава Сбербанка.

В этом году самым громким размещением "зеленых" облигаций стал выпуск бондов Москвы. Столица 27 мая разместила выпуск "зеленых" облигаций 74-й серии объемом 70 млрд руб. по ставке в размере 7,38% годовых. Ее примеру последовал в конце июня "Атомэнергопром", разместивший пятилетний выпуск "зеленых" облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей по ставке 7,50% годовых. В июне с такими бондами вышло АО "Синара - транспортные машины" (СТМ), разместив пятилетние "зеленые" облигации серии 001Р-02 на 10 млрд рублей по ставке 8,70% годовых.

Сбербанк

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