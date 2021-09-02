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Volkswagen в сентябре снизит производство на заводе в РФ из-за дефицита чипов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российское представительство германского автоконцерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") в сентябре планирует вводить кратковременные простои на заводе в Калуге из-за глобального дефицита чипов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автопроизводителя.

Компания констатирует, что с начала года значительная нехватка производственных мощностей для выпуска полупроводников приводит к возникновению серьезных проблем с поставками автопроизводителям и, в частности, влияет на российский завод Volkswagen.

"В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании в сентябре будет снижен. По предварительным данным, производство в Калуге будет приостановлено со 2 по 3 сентября, с 9 по 10 сентября, с 16 по 17 сентября и с 20 по 24 сентября", - уточнили в пресс-службе VW.

Производитель продолжает следить за ситуацией и намерен корректировать производственный график в зависимости от развития событий. "Как только в ситуации с поставками полупроводников наметятся улучшения, мы увеличим объемы производства, чтобы удовлетворять стабильный спрос на нашу продукцию", - добавили в компании.

Ранее о многочисленных приостановках производства из-за дефицита чипов сообщал "АвтоВАЗ".

Volkswagen в данный момент является вторым игроком российского авторынка по числу продаж после альянса "АвтоВАЗа" и Renault-Nissan-Mitsubishi. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи группы Volkswagen в РФ в январе-июле 2021 г. выросли в годовом выражении на 25,9%, до 132,903 тыс. шт. По сравнению с показателем за январь-июль докризисного 2019 г. рост составил 12,7%.

Завод ООО "Фольксваген Груп Рус" расположен в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод бензиновых двигателей. Производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, максимальная производственная мощность - 225 тыс. автомобилей в год. Мощность завода двигателей в Калуге - 150 тыс. единиц в год.

Volkswagen Германия Калуга

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