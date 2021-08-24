Президент "АвтоВАЗа" предвидит проблемы с продажами из-за дефицита чипов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Для продаж Lada август и сентябрь будут сложным периодом, поскольку производство прерывается из-за дефицита компонентов автоэлектроники, предупредил президент "АвтоВАЗа" Николя Мор. Он сказал это журналистам в кулуарах автомобильного форума IMAF 2021 в Москве.

С 23 по 27 августа в Тольятти остановлены все линии местного завода "АвтоВАЗа" из-за недостатка компонентов производства ООО "Роберт Бош Самара".

"Вероятность того, что мы стартуем на следующей неделе, высока, но, возможно, не на стандартной скорости конвейера. Текущая неделя худшая на сегодняшний момент, следующая должна быть лучше", - рассказал Мор. Он не стал прогнозировать, насколько продажи компании могут снизиться в августе.

"АвтоВАЗ", несмотря на возникавшие проблемы с поставками комплектующих и кратковременные простои на линиях, наращивал продажи Lada в России в годовом выражении каждый месяц, начиная с сентября 2020 года.

"Мне сложно это прокомментировать, пока у нас нет никаких данных. Но, скорее всего, август и сентябрь будут сложными месяцами. Сейчас мы планируем максимально восполнить потери в производстве до конца года и получаем заказы от наших клиентов, чтобы доставить машину в течение 2-3 месяцев", - сказал Мор.

Президент "АвтоВАЗа" также поддержал решение коллегии Евразийской экономической комиссии. Она разрешила автопроизводителям в странах ЕАЭС до конца года выпускать автомобили без комплектации электронными модулями вызова экстренных служб с обязательством дальнейшего дооснащения.

В январе-июне 2021 года "АвтоВАЗ" продал в России 200 219 машин Lada (+14,9% к докризисному 2019 году и +51% к 2020 году). На фоне положительных результатов периода компания допустила, что рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2021 года может превысить 1,8 млн штук, что было несколько оптимистичнее ожиданий Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

24 августа Мор высказался более сдержанно: "Первое полугодие было очень хорошим. Второе находится под сильным влиянием проблем, о которых вы знаете. Наверное, только к концу октября мы сможем дать какую-то цифру".

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).