Audi введет сокращенный режим работы до середины 2022 года

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Немецкая Audi AG, входящая в группу Volkswagen, переведет сотрудников в режим сокращенного рабочего дня по крайней мере до середины следующего года.

Автопроизводитель ожидает, что глобальный дефицит чипов сохранится и в 2022 году, что окажет негативное давление на объемы производства.

В целом Audi гарантирует сохранение рабочих мест на своих предприятиях в Германии до 2029 года, как было объявлено ранее, заявила руководитель отдела кадров компании Сабина Маассен изданию The Wall Street Journal на автосалоне IAA Mobility.

По ее словам, сейчас около 16 тыс. сотрудников Audi в разных странах работают по сокращенному графику из-за нехватки микропроцессоров.