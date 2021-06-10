Минпромторг не ждет ущерба у "АвтоВАЗа" из-за дефицита чипов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Простои конвейеров "АвтоВАЗа" из-за перебоев с поставками автоэлектроники не нанесут компании ущерба и будут компенсированы работой в период плановой летней профилактической паузы, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, "АвтоВАЗ" воспользовался нынешней паузой, и теперь у него отпала необходимость останавливаться летом для профилактических работ.

"Необходимость технологическая, каждый год все производители - и российские - останавливаются на профилактику. С учетом того, что была пауза и этим коллеги воспользовались, за это время была обеспечена первая поставка уже электронных компонентов. С сегодняшнего дня запустили Largus и X-Ray, я надеюсь, что с завтрашнего дня по другим моделям также будет запущен конвейер", - добавил министр.

Мантуров также выразил надежду, что нынешней паузы в работе производственных линий "АвтоВАЗа" было достаточно для обеспечения производства необходимым объемом компонентов.

"АвтоВАЗ" из-за дефицита компонентов в начале июня дважды останавливал производство. 2-3 июня была приостановлена работа на сборочной линии N1, где выпускаются автомобили на платформе B0 (модели Largus и X-Ray), а также на линии N5 (СКП Kalina), на которой выпускается Granta.

С 7 по 9 июня снова останавливалась линия №1 (платформа B0), которая возобновила работу 10 мая.

С 7 по 11 июня завод остановил линию №3 (Niva Legend) и линию №5 (Granta).

10 июня в пресс-службе "АвтоВАЗа" сказали, что есть вероятность, что обе линии будут запущены уже в пятницу, 11 июня, но окончательное решение об этом будет принято вечером в четверг.

"АвтоВАЗ" ранее сообщал, что, прилагая необходимые усилия для скорейшего возобновления производства, намеревается перезапустить третью и пятую линии с 15 июня, а также сообщил о намерении нарастить выпуск автомобилей семейства Lada Vesta (выпускаются в Ижевске) и Lada Niva Travel (до осени 2021 г. выпускаются на мощностях бывшего СП с GM в Тольятти), производство которых не затронуто недопоставками компонентов.