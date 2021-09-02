"Россети" запросили в ФНБ 100 млрд руб. на проект энергоснабжения Восточного полигона

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" подало заявку на получение из Фонда национального благосостояния (ФНБ) порядка 100 млрд рублей на финансирование проекта энергоснабжения второго этапа Восточного полигона, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2021 гендиректор компании Андрей Рюмин.

"Да, заявка подана. 100 с небольшим млрд рублей в этой заявке по финансированию второго этапа Восточного полигона", - сказал он.

Суммарно проект со схемой выдачи мощности оценивается в 190 млрд руб., добавил Рюмин.

Он отметил, что проект по большей части лёг на ПАО "ФСК ЕЭС" (входит в "Россети"), часть финансирования покроется за счёт доходов от техприсоединения. "Но все равно для ФСК это большие деньги", - подчеркнул Рюмин.

Проект энергоснабжения объектов расширения Байкало-Амурской магистрали и Транссиба является одним из ключевых для "Россетей". ФНБ уже ранее фигурировал как потенциальный источник средств в рамках первого этапа этого проекта. Изначально предполагалось, что "дочерняя" компания холдинга - ФСК - может привлечь из него 36,6 млрд руб., но в результаты был найден другой источник в виде рассрочки техприсоединения под проценты.