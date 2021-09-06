В Приморье ввели в работу новый энерготранзит для БАМа и Транссиба

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "ФСК ЕЭС" (бренд "Россети ФСК ЕЭС") в воскресенье ввело в работу в Приморском крае воздушную линию электропередачи для электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, говорится в сообщении группы "Россети".

Протяженность ЛЭП "Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная" превышает 250 км, суммарный объем инвестиций - 8,3 млрд рублей.

Помимо строительства линии, проведено расширение открытых распределительных устройств двух ключевых звеньев транзита - подстанций 220 кВ "Лесозаводск" и "Спасск".

Объекты, ориентированные на обеспечение надежности электроснабжения потребителей Приморья, в том числе двух ТОР "Михайловский" и "Надеждинская", повышение пропускной способности сети юга региона, входят в национальный проект - Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

"Какой эффект мы (РФ - ИФ) в первую очередь получим? Создается возможность загрузки тяговой подстанции для увеличения пропускной, провозной способности Восточного полигона РЖД, в соответствии с поручением президента, и создание условий для увеличения экспорта. Второй эффект - это увеличение пропускной способности сетевого комплекса для передачи мощности на юг Приморья и возможности для подключения новых потребителей, а также повышение надежности электроснабжения конечных потребителей", - сказал министр энергетики России Николай Шульгинов, слова которого приводятся в сообщении.

В ходе строительства ЛЭП возведен спецпереход через реку Уссури (длина - 1,5 км, высота опор - 67 м). Также обустроены шесть переходов через нефте- и газопроводы.

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин отметил, что новый энерготранзит решает сразу несколько задач, имеющих приоритетное значение для развития Дальнего Востока.

"Проект обеспечивает электроснабжение железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД, повышает надежность передачи электроэнергии на юге Приморья, где находятся Владивосток и портовая зона Находка. Кроме того, оптимизируется схема питания экспортного нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", - приводит слова Рюмина пресс-служба энергокомпании.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. "Россетям" принадлежит 80,13% акций ФСК.