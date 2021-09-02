ВТБ начал выдавать "дальневосточную ипотеку" под 0,1%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ снизил ставки по "дальневосточной ипотеке" до 0,1% благодаря соглашению с Минвостокразвития, сообщила пресс-служба банка.

"Со 2 сентября ВТБ начинает выдавать льготную Дальневосточную ипотеку по минимальной ставке - всего 0,1%. Соглашение об этом в присутствии Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова банк подписал с Минвостокразвития России в рамках ВЭФ-2021", - говорится в сообщении.

Ставка с учетом комплексного страхования будет фиксированной вне зависимости от срока кредита. Среди условий для ее получения - покупка квартиры на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

По условиям программы, ипотечный кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, максимальная сумма составит 6 млн рублей, первоначальный взнос - от 15% стоимости жилья.

"Для огромной части нашей страны ипотека становится, по сути, рассрочкой. За время действия программы спрос на нее со стороны заемщиков ВТБ достиг почти 20 млрд рублей, и мы уверены, что новые условия значительно увеличат этот показатель", - заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

Чаще всего за кредитами по этой программе в ВТБ обращались для покупки жилья в Приморском (8,4 млрд рублей) и Хабаровском (3 млрд) крае, Якутии (2,8 млрд) и на Сахалине (1,2 млрд). Причем среди покупателей - жители в том числе и соседних регионов, а также Москвы. В среднем первоначальный взнос по программе составляет 23%, срок - 19 лет.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина в декабре 2019 года в рамках нацпроекта "Демография". Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар".

Программа рассчитана до конца 2024 года. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО.