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Трутнев призвал распространить дальневосточную ипотеку на врачей и учителей всех возрастов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) попросил президента РФ Владимира Путина распространить действие дальневосточной ипотеки на врачей и учителей без ограничений по возрасту.

"Владимир Владимирович, мы хотели попросить вас поддержать распространение механизма дальневосточной ипотеки на врачей и учителей без ограничений возраста. Потому что сегодня этот инструмент работает до 35 лет для молодых семей. Но для врачей и учителей мы бы просили рассмотреть возможность сделать исключение", - сказал Трутнев.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока была запущена по поручению президента РФ в декабре 2019 года в рамках нацпроекта "Демография". Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар".

Программа рассчитана до конца 2024 года. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО.

Владимир Путин Юрий Трутнев Дальний Восток

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