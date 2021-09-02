Миллер заявил, что поставки по "Северному потоку 2" могут начать до конца 2021 года

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне текущего года, сообщилл на праздничном селекторе ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок", - сказал он.

"Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км.