Глава "Газпрома" отметил превращение марта в зимний месяц

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на праздничном селекторе к дню работника нефтяной и газовой промышленности отметил новые тенденции на рынке газа.

"Меняется сезонный профиль поставок. Март стал полноправным зимним месяцем, а лето стало "зелёной зимой", - сказал он.

Отопительный сезон, по его словам, для компании остается самым напряженным временем.

"И наша с вами задача номер один заключается в том, чтобы наши потребители вообще не почувствовали никаких зимних холодов. И я уверен, что коллектив компании с этой задачей справится, как всегда. Справится четко и ответственно. Собственно говоря, так у нас с вами в "Газпроме" и принято", - заявил Миллер.