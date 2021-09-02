Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В РФ может быть введен цифровой налог для зарубежных IT-компаний по модели ОЭСР

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В России может быть введен цифровой налог для иностранных IT-компаний по модели, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил журналистам замглавы Минцифры Максим Паршин в кулуарах ВЭФ-2021.

"Россия участвует в обсуждении механизмов, которые разрабатываются в рамках ОЭСР - PILLAR1 и PILLAR2", - сообщил он.

По словам Паршина, на площадке ОЭСР в настоящее время "идет проработка детальных механизмов и модели" налогообложения; как ожидается, детальное описание модели может быть опубликовано в ноябре.

"После того как глобальное регулирование будет внедрено, локальные цифровые налоги, которые были ведены до этого в ряде стран, будут отменены", - сообщил Паршин.

Ранее сообщалось, что модель ОЭСР предусматривает минимальную ставку налога для глобальных цифровых корпораций не ниже 15%; к плану введения нового налогообложения присоединились 130 стран мира.

В июне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что сроки введения второго пакета мер поддержки IT-отрасли были скорректированы как раз из-за того, что РФ должна была определиться с моделью цифрового налога для иностранных компаний - речь шла либо о введении внутригосударственного налога для цифровых компаний, либо применения налогообложения ОЭСР.

30 августа глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что ожидает утверждения второго пакета мер поддержки IT-отрасли в ближайшие дни.

Минцифры Максим Паршин ОСЭР

Новости по теме

Новости

Миллер заявил, что поставки по "Северному потоку 2" могут начать до конца 2021 года

Миллер заявил, что поставки по "Северному потоку 2" могут начать до конца 2021 года
Восточный экономический форум - 2021

ВТБ планирует в тестовом режиме до конца года открыть офисы без людей

Volkswagen в сентябре снизит производство на заводе в РФ из-за дефицита чипов

Восточный экономический форум - 2021

Запрет экспорта круглого леса потребует переходного периода в ДФО

Запрет экспорта круглого леса потребует переходного периода в ДФО

Рубль в четверг утром незначительно слабеет к доллару и евро

Рубль в четверг утром незначительно слабеет к доллару и евро
Восточный экономический форум - 2021

Роснефть планирует привлечь итальянских партнеров для проекта "Восток Ойл"

Роснефть планирует привлечь итальянских партнеров для проекта "Восток Ойл"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');