В РФ может быть введен цифровой налог для зарубежных IT-компаний по модели ОЭСР

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В России может быть введен цифровой налог для иностранных IT-компаний по модели, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил журналистам замглавы Минцифры Максим Паршин в кулуарах ВЭФ-2021.

"Россия участвует в обсуждении механизмов, которые разрабатываются в рамках ОЭСР - PILLAR1 и PILLAR2", - сообщил он.

По словам Паршина, на площадке ОЭСР в настоящее время "идет проработка детальных механизмов и модели" налогообложения; как ожидается, детальное описание модели может быть опубликовано в ноябре.

"После того как глобальное регулирование будет внедрено, локальные цифровые налоги, которые были ведены до этого в ряде стран, будут отменены", - сообщил Паршин.

Ранее сообщалось, что модель ОЭСР предусматривает минимальную ставку налога для глобальных цифровых корпораций не ниже 15%; к плану введения нового налогообложения присоединились 130 стран мира.

В июне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что сроки введения второго пакета мер поддержки IT-отрасли были скорректированы как раз из-за того, что РФ должна была определиться с моделью цифрового налога для иностранных компаний - речь шла либо о введении внутригосударственного налога для цифровых компаний, либо применения налогообложения ОЭСР.

30 августа глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что ожидает утверждения второго пакета мер поддержки IT-отрасли в ближайшие дни.