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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Минцифры ждет скорого утверждения второго пакета мер поддержки IT-отрасли

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минцифры России ожидает, что со дня на день премьер-министр Михаил Мишустин утвердит второй пакет мер поддержки IT-отрасли, заявил "Интерфаксу" глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, в пакете "широкий" набор мер поддержки: "Все, что мы хотим, туда попало". Все эти предложения были внесены в правительство в апреле.

В июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что второй пакет включает более 60 различных мер поддержки IT-отрасли, он позволит выровнять условия для ведения IT-бизнеса в России, сделать его более выгодным, чем в других юрисдикциях.

В частности, пакет предусматривает введение "цифрового налога" для иностранных IT-компаний. Изначально предлагалось, что этот налог составит 3% от доходов иностранной компании, полученных от российских пользователей. Чернышенко говорил, что правительство изучает два варианта - введение налога в одностороннем порядке или присоединение к глобальной системе налогообложения, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Первый пакет мер был утвержден в июле 2020 года и вступил в силу с 2021 года. Он предусматривает проведение налогового маневра для IT-отрасли - установление для российских компаний ставки по налогу на прибыль в размере 3% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и нулевую - в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты. Он также снижает ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.

Минцифры Максут Шадаев Дмитрий Чернышенко Михаил Мишустин

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