Власти РФ искусственно притормозили второй пакет мер поддержки IT-отрасли

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти задержали выход второго пакета мер поддержки IT-отрасли, пока не определились по вопросу цифрового налога для иностранных компаний. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"У нас на выходе сейчас второй пакет мер. Мы его немножко искусственно притормозили из-за того, чтобы разобраться, что нам будет выгоднее – вводить свой цифровой налог внутригосударственный на глобальные корпорации, либо же дождаться решения ОЭСР по Pillar 1 /Pillar 2 – это как раз налог на глобальные компании, которые получают доход в разных странах от своей аудитории, они же трансграничные, у них нет границ. Как только будет принято решение, мы выпустим второй пакет мер", - сказал Чернышенко на форуме ЦИПР-2021.

Правительство рассматривает введение цифрового налога для иностранных IT-компаний в размере 3% от дохода, который они получают от российских пользователей, писал в начале июня Forbes. Чернышенко говорил изданию, что сейчас в правительстве рассматриваются два альтернативных варианта: введение налога в одностороннем порядке или присоединение к глобальной системе налогообложения, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ОЭСР предложила два плана (Pillar 1 и Pillar 2) налогообложения на цифровые услуги, решение по финализации их параметров ожидается до конца первого полугодия, говорил представитель Чернышенко.

Как заявил вице-премьер в среду в ходе ЦИПР, второй пакет включает более 60 различных мер поддержки российской IT-отрасли. Он позволит выравнять условия для ведения IT-бизнеса в России, сделать его более выгодным, чем в других юрисдикциях, сказал вице-премьер.