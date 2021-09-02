"Газпром" изучит возможность производства бензина и керосина из конденсата на Сахалине

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" изучает возможность производства бензина, дизтоплива и авиакеросина на Сахалине. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) под председательством президента РФ Владимира Путина.

Глава региона высказался о высокой стоимости керосина.

"Надо сказать, что, если считать вопросы стоимости с точки зрения конкурентоспособности, конечно, мы со своим керосином не проходим здесь конкуренцию с другими странами АТР. И я хочу сказать, что мы планируем, что Южно-Сахалинск будет крупным авиационным хабом – здесь строится авиационная полоса, пускается аэровокзал в будущем году на 5 млн пассажиров в год, поэтому нужно решать вопрос со стоимостью керосина", - сказал губернатор.

"Выскажу один из сценариев, который может быть вполне эффективным. Мы с "Газпромом" обсуждаем возможность, чтобы керосин производить из газового конденсата. Это не принятое еще решение, мы сейчас договариваемся о том, чтобы сделать ТЭО (технико-экономическое обоснование - ИФ) в течение текущего года. Мы предприняли все усилия, чтобы создать такие условия, чтобы "Газпром" производил эту продукцию по ценам конкурентоспособным", - сказал Лимаренко.

Тогда, по его мнению, керосин на Сахалине будет дешевым и авиация будет конкурентоспособной.

"Кроме того, к слову скажем, кроме керосина можно производить и бензин, и дизтопливо, это, конечно, востребованное автомобильное топливо и население такую инициативу поддержит очень активно, потому что существует социальная напряженность, когда растут цены и фактически каждый человек на Дальнем Востоке считает, что там, где добывают нефть, и нефтепродукты должны быть дешевыми. Мы сейчас этим занимаемся, просим поддержки в этой связи", - сказал Лимаренко.