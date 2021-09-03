Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Южно-Сахалинске создадут центр ядерной медицины

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение о развитии инфраструктуры онкологической медпомощи, предусматривающее создание в Южно-Сахалинске центра ядерной медицины, подписали правительство Сахалинской области, Центр ядерной медицины ООО "ЦЯМУ" и корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба областного правительства.

VI Восточный экономический форум

"В Южно-Сахалинске появится центр ядерной медицины. Подписи под документом поставили председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов, руководитель компании "ЦЯМУ инвестиции" Александр Хасин", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, базой для будущего центра станет областной онкологический диспансер в Южно-Сахалинске. Для него по проекту приобретут самый современный ПЭТ-сканер. Диагностический аппарат позволяет радионуклидным томографическим методом проводить исследования внутренних органов человека, показывает количество радиофармпрепарата в участках скопления злокачественных клеток. "Подобное оборудование активно используется в лучших клиниках Японии и Южной Кореи для выявления и лечения онкологических заболеваний. Вскоре оно будет доступно жителям Сахалинской области по программе обязательного медицинского страхования", - отмечает пресс-служба.

Стоимость первого этапа проекта превысит 1,3 млрд рублей и рассчитана на создание 90 рабочих мест на Сахалине.

ВЭФ Южно-Сахалинск

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2021

Путин счел возможным увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока до 40 тыс. рублей

Рубль незначительно меняется к доллару и евро на фоне противоречивых сигналов

Рубль незначительно меняется к доллару и евро на фоне противоречивых сигналов
Восточный экономический форум - 2021

Проект строительства университетских кампусов в РФ принесет порядка 70 млрд рублей

Проект строительства университетских кампусов в РФ принесет порядка 70 млрд рублей
Восточный экономический форум - 2021

Почта России запустит к 2023 году почтовые беспилотники на Камчатке

Почта России запустит к 2023 году почтовые беспилотники на Камчатке
Восточный экономический форум - 2021

ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2021 год в 295 млрд рублей

ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2021 год в 295 млрд рублей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');