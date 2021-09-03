В Южно-Сахалинске создадут центр ядерной медицины

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение о развитии инфраструктуры онкологической медпомощи, предусматривающее создание в Южно-Сахалинске центра ядерной медицины, подписали правительство Сахалинской области, Центр ядерной медицины ООО "ЦЯМУ" и корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В Южно-Сахалинске появится центр ядерной медицины. Подписи под документом поставили председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов, руководитель компании "ЦЯМУ инвестиции" Александр Хасин", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, базой для будущего центра станет областной онкологический диспансер в Южно-Сахалинске. Для него по проекту приобретут самый современный ПЭТ-сканер. Диагностический аппарат позволяет радионуклидным томографическим методом проводить исследования внутренних органов человека, показывает количество радиофармпрепарата в участках скопления злокачественных клеток. "Подобное оборудование активно используется в лучших клиниках Японии и Южной Кореи для выявления и лечения онкологических заболеваний. Вскоре оно будет доступно жителям Сахалинской области по программе обязательного медицинского страхования", - отмечает пресс-служба.

Стоимость первого этапа проекта превысит 1,3 млрд рублей и рассчитана на создание 90 рабочих мест на Сахалине.