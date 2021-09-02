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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что произошло за день: четверг, 2 сентября

Спецоперация США в Афганистане, режим ЧП на границе Польши с Белоруссией и первый день работы ВЭФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Издание Politico узнало о тайной операции США по эвакуации не менее тысячи афганских спецназовцев и их родственников, а также сотни американцев.

- Силы сопротивления сообщили о гибели 350 талибов в боях за Панджшер. За четыре дня боев "Талибан" (запрещен в РФ) также потерял 287 ранеными, еще 35 боевиков задержаны, заявил Фронт национального сопротивления Афганистана.

VI Восточный экономический форум

- Во Владивостоке завершился первый день работы VI Восточного экономического форума. За всеми новостями оттуда можно следить в нашем сюжете.

- В России за минувшие сутки выявили 18 985 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, умерли 798 заболевших. У 7,7% заразившихся коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 218,4 млн человек.

- Россия опустилась на третье место общего зачета Паралимпиады. В четверг россияне заработали восемь медалей - три серебряные и пять бронзовых.

- Президент Польши ввел режим ЧП на границе с Белоруссией из-за сложной ситуации с мигрантами.

- Сбербанк отразил самую мощную в мире DDoS-атаку на финансовый сектор. Сервисы кредитной организации не пострадали.

- Курс биткойна поднялся выше $50 тысяч.

- Владивосток подаст заявку на проведение летней Олимпиады-2036. При этом глава города отметил, что "шансы не так высоки".

Фотохроника 2 сентября

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