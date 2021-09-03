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Путин 3 сентября выступит на пленарном заседании ВЭФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), а также примет участие в церемонии подписания важных деловых документов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

VI Восточный экономический форум

Говоря о формате участия Путина в пленарном заседании ВЭФ, Песков уточнил, что запланировано полноформатное выступление президента, его участие в дискуссии в формате "вопросы-ответы". Модератором пленарного заседания будет журналист Сергей Брилев, сообщил Песков.

Что касается подписания документов, то, как сказал Песков, речь идет о "важных документах, связанных с крупными инвестициями в регионе, в том числе иностранными". По словам Пескова, Путин будет участвовать в мероприятии по видеоконференцсвязи.

Пресс-секретарь президента, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что отдельных встреч Путина с инвесторами или представителями энергетических компаний, как это бывает в рамках Петербургского экономического форума, не планируется.

"Элементы этого мероприятия будут в других встречах (главы государства)", - пояснил он.

Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток 1 сентября. VI ВЭФ пройдет 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса.

Владимир Путин ВЭФ

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