В Минприроды запланировали выделить 15 млрд рублей на обновление фондов Росгеологии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды планирует выделить 15 млрд рублей на 3 года на обновление основных фондов "Росгеологии", сообщил в ходе сессии о проблемах недропользования Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минприроды Александр Козлов.

Он отметил, что "Росгеология", где трудится 15 тысяч человек и где сконцентрированы основные геологические компетенции, находится в непростой ситуации: общий износ фонда холдинга превышает 90%. "Поэтому мы предусмотрели дополнительное выделение 15 млрд рублей на 3 года на обновление основных фондов", - сказал Козлов.

"Росгеология", являясь государственной компанией, выполняет госзаказ по воспроизводству минерально-сырьевой базы РФ. Козлов подчеркнул, что поставлена задача наращивания объемов начального этапа геологоразведки.

"Благодаря решению (премьер-министра - ИФ) Михаила Мишустина будет серьёзно увеличено финансирование на геологоразведку. Именно на ранние этапы поисков. Ставим себе цель открыть за 3 года более 150 перспективных площадей для лицензирования твёрдых полезных ископаемых и более 50 по углеводородам. К 2030 году - 300 по ТПИ и более 200 по углеводородам", - сказал он.

"Запасы природных ресурсов - это гарант российских интересов. По отдельным видам стратегического и дефицитного минерального сырья запасы снижаются. Но мы же понимаем, что зависимость от зарубежных поставок - это риски для работы авиакосмической, военной и химической промышленности, медицины. Поэтому будем стремиться к 100-процентному воспроизводству золота, серебра, свинца, цинка и сурьмы к 2024 году", - добавил министр.

Козлов также указал, что Минприроды готово проработать предложение компаний о том, чтобы разрешить геологическую разведку недр на ранних этапах за счет средств недропользователей.

"Уже несколько лет обсуждается инициатива - разрешить региональное геологическое изучение за счет средств недропользователей. Спрос растёт, и государственные работы могут их скоро не покрыть. И если недропользователи готовы вкладывать свои средства уже на раннем этом этапе, то мы должны разработать для этого необходимые правовые механизмы. Мы предлагаем пустить частные инвестиции на поисковые работы 50-ти и 25-ти тысячного масштабов", - сказал он.

При этом Козлов отметил существующие риски, в том числе в процедуре первооткрывателя.

"Во-первых, в процедуре первооткрывателя. Чтобы на неё претендовать, недропользователи некоторые могут лукавить: брать старые наработки и выдавать за свои. Во-вторых, не сдавать геологическую информацию государству. А нам обман не нужен. Поэтому на базе министерства сформируем рабочую группу, обсудим все вопросы и готовы выходить с законодательными инициативами", - добавил министр.

В настоящее время геологоразведка недр на ранних этапах осуществляется за счет государства.

Козлов добавил, что Минприроды прорабатывает вопросы упрощения передачи лицензий на недра от недропользователя к недропользователю, а также расширение схемы заявительного принципа выдачи лицензий.

Он отметил, что в области нормативной базы одним из ключевых запросов со стороны инвестора является переоформление лицензии. "Недропользование невозможно без притока инвестиций. Сейчас это возможно только внутри группы компаний. Поэтому инвестор вынужден приобретать лицензию вместе с владельцем. Это справедливо для лицензий на добычу, где есть действующее производство: объекты обустройства, техника, сервисные контракты, штат рабочих, кредиты на этом предприятии. А как быть с геологическими лицензиями, в которых вопрос - быть или не быть горнодобывающему предприятию - ещё не решён?", - сказал министр.

По его словам, уже реализован механизм переуступки права по факту открытия на получение добычной лицензии от компании-юниора, открывшей месторождение, к субъекту, обладающему ресурсами для добычи и монетизации запасов. До конца года Минприроды проработает инициативу компаний по упрощению перехода лицензии на геологическое изучение без покупки компании-лицензиата - при условии соблюдения владельцем лицензии всех её обязательств.

"Также мы вязли в работу вопрос по расширению заявительного принципа за счёт увеличения количества и площадей лицензионных участков, предоставляемых "в одни руки". Сегодня это 3 заявки "в одни руки" по 100 квадратных километров, предлагается увеличить до 5 заявок по 500 квадратных километров. Отмечу, это очень большие площади", - сказал Козлов.

Ранее Минприроды предложило значительно увеличить финансирование геологоразведочных работ со стороны государства, чтобы выставлять на аукционы не ресурсы, а запасы недр.