Минприроды предложило нарастить госфинансирование геологоразведки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минприроды предложило значительно увеличить финансирование геологоразведочных работ (ГРР) со стороны государства, чтобы выставлять на аукционы не ресурсы, а запасы недр, сообщил в субботу журналистам глава Минприроды Александр Козлов.

"Нужно увеличивать объемы геологоразведки. Этот начальный этап самый сложный и несет огромные риски. Поэтому их на себя должно брать государство. В идеале продавать на аукционе не ресурсы (которые приносят доходы в миллионы), а запасы (которые могут принести миллиарды). Минприроды предложило совместно с Минфином и Минэкономразвития в новой программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов" проработать и серьезно увеличить финансирование на геологоразведку. Именно на ранние этапы поисков", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в настоящее время "поисковый задел", то есть фонд перспективных площадей для изучения - не соответствует спросу. "А спрос есть, в прошлом году по твердым полезным ископаемым (ТПИ) выдали 2187 лицензий, по углеводородам 172 и 516 на подземные воды. Фактически сейчас на геологоразведку недропользователи вместе с государством тратят 380 млрд рублей. На нераспределенный фонд государство тратит 11 млрд рублей. Наш потенциал, где может работать по закону только государство, а все оставшиеся деньги - внутри лицензий. То есть этим самым мы не прирастаем, а по факту до сих пор пользуемся наработками советского периода. Поэтому, еще раз скажу об этом, необходимо повышать темпы геологоразведки, чтобы сканировать новые территории. Развитие севера, освоение мирового океана, континентальный шельф. По сути - это новые территории России, но именно там - в труднодоступных местах Арктики - есть то, что нужно стране", - добавил Козлов.

Он напомнил, что недропользование является важной частью фундамента российской экономики, внося значительный вклад в бюджет страны и ВВП. Разведка и добыча - это точка роста большинства отраслей экономики и, естественно, драйвер развития регионов. "Как пример - создание медного кластера мирового масштаба в районе Малмыжского месторождения изменит и диверсифицирует экономику Хабаровского края. При этом геологические предпосылки для создания подобных кластеров во всех регионах - есть. Особенно это важно для депрессивных регионов. Например, Коми. Там очень много рудного золота, нужно просто доразведать. И отмечу, что это не должно быть в границах ООПТ".

Козлов также отметил, что неотъемлемой частью новой госпрограммы воспроизводства природных ресурсов должна стать отраслевая наука. "Иначе мы и дальше будем работать по-старинке, а передовые технологии останутся за бугром. Также вместе с Минпромторгом мы намерены заняться разработкой и внедрением высокотехнологичных методов переработки. Нам нужны опытные образцы, которые мы внедрим на пилотных проектах на месторождениях и вместе с компанией "Росгеология" попробуем сделать так, чтобы потом это все вошло в сеть", - сказал он.

Кроме того, добавил министр, Минприроды запланировало работу по оцифровке геологической информации. "Сейчас в электронном виде есть всего 12% общероссийских данных. В ближайшие два года (до 2023 года) переведем в цифру еще 80%. Для бесперебойной работы необходимо создать дата-центры. Сейчас обсуждаем это с Минцифрой, мы должны стать частью "госОблака".