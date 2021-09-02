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Минтруд прогнозирует рост числа самозанятых до 11 млн человек к 2030 г

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что к 2030 году число самозанятых может дойти до 10-11 млн.

"По нашим прогнозам, к 2030 году мы дойдем до 10-11 млн самозанятых в различных сферах экономики", - сказал Котяков.

Он отметил, что в стране наблюдается тенденция к росту самозанятых.

"Мы подошли к планке в 3 млн человек. Это те граждане, которые выбрали этот режим для осуществления свое трудовой деятельности", - добавил министр.

Ранее Котяков отметил, что российский рынок труда вернулся на допандемийный уровень, показатель безработицы на 1 августа составляет 4,5%.

ВЭФ Минтруд Антон Котяков

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