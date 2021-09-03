Власти Приморья заключили соглашение о строительстве нового города в регионе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Новый город появится в Приморском крае - региональные власти в пятницу заключили многостороннее соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Соглашение о сотрудничестве в реализации этого проекта подписали на полях шестого Восточного экономического форума председатель правительства Приморья Вера Щербина, представители министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", корпорации развития "ВЭБ.РФ", ООО "Новые Городские Проекты", - говорится в сообщении.

Стороны договорились реализовать проект комплексной застройки территории будущего города "Спутник". Планируется застроить 3 млн кв. м жилья на земельных участках общей площадью 925 га на территории опережающего развития "Надеждинская" на площадке "Западная".

Щербина рассказала, что реализация этого проекта позволит снизить стоимость нового жилья в регионе. Кроме того, инициатива получит поддержку на федеральном и региональном уровнях.

"В проекте участвуют федеральные институты развития, ВЭБ, который разработает мастер-план. Это будет современный город с комфортной средой, и Правительство Приморского края подержит этот нужный для региона проект", - добавила председатель правительства Приморья.