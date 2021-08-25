Власти Приморья заявили о планах заключить на ВЭФ контракты на 100 млрд рублей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Не менее 20 деловых соглашений на 100 млрд рублей собирается заключить правительство Приморского края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"На полях форума будут подписываться соглашения как с российскими, так и с иностранными партнерами - в сфере строительства крупных инфраструктурных проектов, энергетики, цифровой экономики, туризма, реализации социальных проектов и другие. На сегодняшний день подготовлено соглашений на сумму 100 миллиардов рублей", - цитируются в сообщении слова министра экономического развития Натальи Набойченко.

Глава ведомства добавила, что на ВЭФ Приморье планирует наладить сотрудничество с Минвостокразвития по проекту Владивостокской кольцевой автодороги, а также с ПАО "РусГидро", корпорацией "Туризм.рф" и другими.

Набойченко отметила, что в рамках деловой программы ВЭФ стороны будут также обсуждать вопросы международного сотрудничества, новые экономические вызовы, учитывающие изменившуюся обстановку в мире. Особое внимание планируют уделить безуглеродной энергетике, зеленой экономике, развитию туризма и креативным индустриям.

VI ВЭФ пройдет 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса.

ВЭФ проводят ежегодно с 2015 года. Его основная задача - наладить сотрудничество между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году в рамках мероприятия впервые проведут Молодежный форум, программу которого готовили Минвостокразвития, АО КРДВ, Росмолодежь, АНО "Россия - страна возможностей", Агентство стратегических инициатив, Дальневосточный федеральный университет, Городские реновации и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.