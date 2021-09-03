Росатом и Kaz Minerals предварительно договорились о поставках электроэнергии для Баимского ГОКа

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ФГУП "Атомфлот" (предприятие ГК "Росатом") и подконтрольное Kaz Minerals ООО "ГДК Баимская" в рамках реализации комплексного плана инвестпроекта по освоению Баимской рудной зоны подписали предварительное соглашение о поставке электроэнергии для обеспечения работы Баимского ГОКа.

Документ подписан в пятницу в ходе ВЭФ-21, сообщил "Росатом".

"Атомфлот" поставит 4 модернизированных плавучих энергоблока (МПЭБ) с установленной мощностью не менее 106 МВт каждый, с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглёйнын первых двух энергоблоков к началу 2027 года, третьего - к началу 2028 года, четвертого - к началу 2031 года. Общий объем инвестиций в проект по энергоснабжению составит свыше 150 млрд рублей.

Согласно условиям соглашения, поставка электроэнергии с МПЭБ будет осуществляться на Мысе Наглёйнын. Одним из важнейших условий предварительного соглашения является законодательное и/или нормативно-правовое урегулирование вопросов обеспечения принципа take or pay (бери и плати) при поставках электроэнергии в РФ.

В рамках подписанного соглашения стороны подтвердили свои базовые договоренности о цене на электроэнергию в размере в 6 рублей за кВт.ч в ценах 2020 года (с учетом индексации) и объемах потребления.

Баимская медно-порфировая площадь принадлежит казахстанской KAZ Minerals. В настоящее время компания разрабатывает ТЭО проекта, его завершение было отложено с 2020 года на первую половину 2021-го из-за изменений в инфраструктурном плане. Ожидается, что Баимская начнет производство до конца 2027 года и годовая мощность переработки руды составит 70 млн тонн. Предполагаемый капитальный бюджет - около $8 млрд. Ресурсы месторождения Песчанка, расположенного в пределах Баимской, оцениваются по JORC в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота.

KAZ Minerals - один из ведущих производителей меди в Казахстане, производит также цинк, серебро и золото в качестве попутной продукции.