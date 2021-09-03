Евтушенков допустил вхождение нового инвестора в "Биннофарм Групп"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Биннофарм Групп" может снова привлечь внешнее финансирование, при этом фармхолдинг может стать первой компанией из портфеля ПАО АФК "Система", которая выйдет на IPO в 2022 году, сообщил журналистам основной акционер АФК Владимир Евтушенков в кулуарах ВЭФ-2021.

"Может быть. Там сейчас деньги не нужны, но все равно просятся ряд инвесторов. Может быть кому-то разрешим", - сказал Евтушенков, отвечая на вопрос, планируется ли привлечение дополнительных инвесторов в капитал "Биннофарма" до IPO.

Он отметил, что до конца 2021 года "Система" не планирует проводить IPO непубличных активов.

Отвечая на вопрос, какой из активов является наиболее перспективным с точки зрения выхода на биржу в 2022 году, Евтушенков сказал: "Наверное, "Биннофарм Групп", потому что готовы несколько сразу - будем смотреть по конъюнктуре рынка".

В конце июня подконтрольная "ВТБ Капиталу" компания Nevsky Property Investments Limited приобрела у структуры АФК "Система" 11,2% Ristango Holding Limited, владеющей фармхолдингом "Биннофарм Групп".

По итогам сделки эффективная доля АФК "Система" в "Биннофарм Групп" совместно с банком ВТБ, который выступает финансовым партнером корпорации в фармбизнесе, составила 75,3%, у консорциума инвесторов в составе РФПИ, РКИФ и крупнейших ближневосточных фондов - 12,5%, у "ВТБ Капитала" - 11,2%. Оставшийся 1% акций "Биннофарм Групп" принадлежит миноритарному акционеру - физическому лицу.

В июне АФК в своем финансовом отчете сообщала, что "Биннофарм Групп" может привлечь внешнее финансирование, в том числе через IPO и выпуск облигаций.

Что касается перспектив IPO "Медси", то Евтушенков считает, что ускорять выход сети медклиник на биржу на фоне недавнего размещения конкурирующего "Европейского медицинского центра" не стоит.

"Вот теперь не стоит ускорять", - заключил он.

Евтушенков также не исключает приобретение корпорацией новых активов в сегменте транспорта и авиации.

В июле структура АФК "Система" - "Система Телеком Активы" - стала единственным владельцем ООО "АлтайАвиа", регионального вертолетного перевозчика.

"Покупка "АлтайАвиа", единственной авиакомпании в Горном Алтае с собственным авиапарком и наземной инфраструктурой, позволит АФК "Система" выйти на перспективный рынок малой авиации и соответствует нашей стратегии по развитию авиационного и туристического кластера в регионе", - объяснял сделку управляющий партнер "Системы" Али Узденов.

"АлтайАвиа" осуществляет коммерческие воздушные перевозки, предоставляя услуги аренды, проведения экскурсий, а также ангарного хранения вертолетов. "АлтайАвиа" также является официальным дилером вертолетов Robinson в РФ.

Авиакомпания базируется на Чемальском тракте, в непосредственной близости к туристическим маршрутам Горного Алтая и активам АФК "Система" в этом регионе - аэропорту Горно-Алтайска и эко-отелю Cosmos Collection Altay Resort.

В истории "Системы" уже была "вертолетная" инвестиция - но не в перевозчика, а в разработчика и производителя самих машин. В начале 2000-х годов АФК собрала почти 50% в АО "Камов", однако в 2005 году продала этот пакет консолидировавшей отраслевые активы госкомпании "Оборонпром".