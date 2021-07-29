АФК "Система" приобрела вертолетного перевозчика "АлтайАвиа"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Структура АФК "Система" стала единственным владельцем ООО "АлтайАвиа", регионального вертолетного перевозчика, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Изменения в составе владельцев авиакомпании произошли 28 июля. Прежний собственник "АлтайАвиа" - ООО "Резорт-м" - вышел из ее капитала, передав 100% ООО "Система телеком активы".

Представитель "Системы" подтвердил "Интерфаксу" информацию о факте сделки, не уточняя ее параметров.

"Покупка "АлтайАвиа", единственной авиакомпании в Горном Алтае с собственным авиапарком и наземной инфраструктурой, позволит АФК "Система" выйти на перспективный рынок малой авиации и соответствует нашей стратегии по развитию авиационного и туристического кластера в регионе", - передал представитель слова управляющего партнера "Системы" Али Узденова.

В ближайшее время корпорация планирует расширить парк авиакомпании новыми вертолетами.

На данный момент парк "АлтайАвиа" состоит из 11 вертолетов: Robinson R44, Robinson R66, Eurocopter AS350, Ми-8Т, Ми-8МТВ, следует из информации, размещенной на сайте авиакомпании.

"АлтайАвиа" осуществляет коммерческие воздушные перевозки, предоставляя услуги аренды, проведения экскурсий, а также ангарного хранения вертолетов. "АлтайАвиа" также является официальным дилером вертолетов Robinson в РФ.

Авиакомпания базируется на Чемальском тракте, в непосредственной близости к туристическим маршрутам Горного Алтая и активам АФК "Система" в этом регионе - аэропорту Горно-Алтайска и эко-отелю Cosmos Collection Altay Resort.