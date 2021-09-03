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Сибшахтострой вложит 2,1 млрд руб. в инфраструктуру кемеровского курорта Шерегеш

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ООО "ОК "Сибшахтострой" (Новокузнецк) планирует построить на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области гостиницу на 120 номеров, а также канатную дорогу, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на соглашение, заключённое властями региона с компанией в рамках VI Восточного экономического форума.

VI Восточный экономический форум

На реализацию проектов компания направит 2 млрд 138,2 млн рублей. Согласно сообщению, инвестиции "Сибшахтостроя" также будут направлены на развитие "сервисной и развлекательной зон" курорта.

"В зависимости от направления, работы в рамках соглашения будут завершены в конце 2021 года - начале 2026 года", - отмечает пресс-служба. Планируется создать 173 рабочих места.

Согласно официальному сайту "Сибшахтостроя", в настоящее время у компании уже есть активы на курорте Шерегеш - гостиница "Берлога" и гостинично-развлекательный комплекс "Ольга" (ООО "Грин").

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные властей Кемеровской области, горнолыжный курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 18 подъемниками, 82 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянкими. В прошедшем сезоне на курорте зафиксировано более 2 млн туристских посещений против 1,3 млн в 2019-2020 годах.

Согласно официальному сайту компании, ОК "Сибшахтострой" - генподрядная строительная организация, специализируется на строительстве промышленных зданий. В состав ОК "Сибшахтострой" входят, в том числе, ООО "Сибирский завод металлических конструкций", ООО "Сибирский завод горячего цинкования", научно-технический центр.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", собственники группы "Сибшахтострой" - семья предпринимателей Ивушкиных.

Кемеровская область Шерегеш ВЭФ

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