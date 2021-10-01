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Кузбасс попросил финансовой поддержки для строительства ВПП у курорта Шерегеш

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Стоимость строительства взлетно-посадочной полосы в городе Таштагол рядом с горнолыжным курортом Шерегеш оценивается в 2,8 млрд рублей, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на очной встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Сейчас заказали проект, пошли на риск, инвестор, который готов построить терминал, проектирует сейчас эту полосу, в рамках проекта будет все уточнено. Мы в ближайшее время получим уже окончательные параметры по этой полосе под разные типы самолетов", - сказал губернатор.

Инвестор, готов построить терминал в семи километрах от курорта, регион же, в свою очередь, "готов подвести дороги и все коммуникации", уточнил он, не называя инвестора.

"Но нужна взлетно-посадочная полоса. Если вы нас поддержите, то тогда мы точно будем претендовать на вхождение в топ лучших горнолыжных курортов мира", - попросил губернатор у президента.

Сейчас добираться до Шерегеша приходится через Новокузнецк, который находится в 180 км от курорта. Цивилев отметил, что это неудобно.

Как сообщалось ранее в открытых источниках, ООО "Сибирские аэропорты" (Иркутск, принадлежит структуре En+ Group - "Эн+ Холдинг") в сентябре стали владельцем аэропортов Новокузнецка и Таштагола, получив почти 80% в ООО "Аэрокузбасс", которое управляет аэропортами. Кроме того, "Сибирские аэропорты" предложили концепцию реконструкции аэродрома в Таштаголе.

Сообщалось также, что возможность строительства аэропорта близ Шерегеша изучал в 2018-2019 годах холдинг "Новапорт". Строительство аэропорта в этой зоне осложнено наличием магнитной аномалии в Таштаголе, из-за которой невозможна работа обычно используемых в аэропортах радиомаячных систем. Кроме того, источники в отрасли ставили под сомнение целесообразность строительства сезонного аэропорта: в силу специфики горнолыжного курорта он будет работать в основном только в зимний период.

Шерегеш Таштагол Кемеровская область Сергей Цивилев Сибирские аэропорты Новапорт Новокузнецк

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