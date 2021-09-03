ЦРПИ планирует создать на базе морпорта Суходол в Приморье многофункциональный хаб

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (ЦРПИ) планирует создать на базе морпорта Суходол в Приморье многофункциональный хаб с перевалкой не только угля, но и строительством контейнерного и зернового терминалов, заявил гендиректор компании Евгений Прилепин в ходе Восточного экономического форума.

Как сообщает ВЭБ.РФ, общий объем инвестиций в проект оценивается до 180 млрд рублей, включая инвестиции в первый этап проекта - угольный терминал (до 62 млрд рублей).

Соответствующее соглашение подписали на форуме ЦРПИ, ВЭБ, правительство Приморского края, Минвостокразвития и "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики".

"Суходол должен стать не только угольным портом, как это планировалось изначально, а крупным многофункциональным хабом с последующей интеграцией контейнерных и зерновых грузов в логистику Северного морского пути и в международные транзитные потоки", - цитирует Прилепина пресс-центр ВЭБ.

Терминалы для перевалки зерновых, минеральных удобрений и прочих грузов планируется создать до 2030 года.

"Новый порт позволит снизить издержки перевалки и логистики для операторов перегрузочных терминалов юга Приморья, станет драйвером развития смежных производств, сделает возможным формирование комфортной экологичной среды для граждан Владивостока, а также будет содействовать ускоренному развитию грузооборота края", - отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

ЦРПИ осуществляет инвестиционную и транспортно-логистическую деятельность на территории РФ. Портфель компании помимо Суходола, в котором имеет долю почти в 25%, состоит из инвестиций в угольный терминал морского торгового порта Лавна в Мурманской области и производственный холдинг "Алтайвагон" в Алтайском крае.