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Росатом привлекает ВЭБ в проект строительства малой АЭС в Якутии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом", Минвостокразвития России и Якутия подписали соглашение о реализации проекта безуглеродной атомной генерации. Документ подписан в пятницу в ходе ВЭФ-21, сообщила госкорпорация.

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"В рамках подписанного соглашения стороны рассмотрят возможность использования концессионной модели (при поддержке дочернего общества ВЭБ.РФ АО "ВЭБ Инфраструктура") для реализации проекта сооружения атомной станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н в Якутии", - говорится в сообщении.

Для строительства будет использован механизм Дальневосточной концессии.

Документ предусматривает совместную разработку плана комплексного социально-экономического развития арктических территорий Якутии: модернизацию энергетической инфраструктуры, обеспечение энергией максимального количества потребителей, совершенствование транспортной и социальной инфраструктуры поселка Усть-Куйга и района Усть-Янского улуса.

Как сообщалось, "Росатом" в 2024 году планирует начать строительство АЭС малой мощности (АСММ) в Якутии, окончание проекта запланировано на 2028 год.

В основе проекта сооружения АСММ в Якутии - референтная технология "Росатома" с реакторами РИТМ-200, спроектированными с учетом многолетнего опыта эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота.

Проект строительства АСММ в республике разрабатывается в рамках заключенного в сентябре 2019 года соглашения о намерениях между Якутией и "Росатомом", в 2020 году был завершен полевой этап изысканий.

Ожидается, что сооружение АСММ позволит практически вдвое снизить стоимость электроэнергии в Усть-Янском районе. В перспективе возможно наладить на базе станции производство экологически чистого водорода для нужд транспорта и промышленности.

ВЭФ Росатом

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