Росатом и ВЭБ займутся модернизацией общественного транспорта на Сахалине

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение о комплексной модернизации и развитии общественного транспорта в Сахалинской области подписали правительство региона, ВЭБ.РФ и Росатом в пятницу на Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба госкорпорации ВЭБ.РФ.

"Планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему (ИТС), а также расширить сеть электрозарядных станций. В целом предполагается сделать упор на экологичных видах общественного транспорта. Госкорпорация Росатом выступит в роли технологического партнера, а ВЭБ.РФ - финансового и методологического. Соглашение действует в течение пяти лет с возможностью пролонгации", - говорится в сообщении.

"За два года в регионе планируется установить до 1 тысячи зарядных станций для автомобилей на электротяге, с 2022 по 2024 годы в Южно-Сахалинске появится 125 электробусов, что позволит отказаться от дизельных и бензиновых автобусов на муниципальных маршрутах", - цитирует пресс-служба губернатора региона Валерия Лимаренко.

"В рамках этого соглашения мы планируем способствовать развитию в Сахалинской области экологически чистых видов общественного транспорта, использующих электрическую энергию или водород в качестве топлива, а также поддерживать создание в регионе интеллектуальной транспортной системы", - сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, чьи слова привели в пресс-службе.