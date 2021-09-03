"Аэрофлот" планирует подключиться к госуслугам для продажи субсидируемых билетов на Дальнем Востоке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" планирует подключиться к госуслугам для оперативной продажи субсидируемых билетов жителям Дальнего Востока, сообщил замгенерального директора по коммерции и финансам авиакомпании Андрей Чиханчин в ходу Восточного экономического форума.

"С министерством цифрового развития обсуждаем тему подключения к госуслугам, где создан некий цифровой профиль каждого гражданина. Будем просто в автомате отправлять запрос (в госуслуги о праве гражданина на субсидированный билет - ИФ), получать ответ и билет можно будет сразу выкупать", - отметил он.

В этом году, по словам Чиханчина, авиакомпания ввела онлайн-продажу субсидированных билетов для всех жителей Дальнего Востока. В ближайшее время рассматривается возможность такой удаленной продажи для льготных категорий граждан - студентов, пенсионеров, инвалидов и многодетных семьей.

При этом без подключения к базе госуслуг авиакомпаниям требуется время на проверку данных о гражданине с сохранением на это время брони для этого покупателя. Билет выкупается только после подтверждения данных о праве покупки.