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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Онлайн-продажу билетов на субсидированные авиарейсы протестируют в I полугодии 2025 г.

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Эксперимент по онлайн-продаже билетов на субсидированные авиаперевозки в РФ пройдет с 1 января по 1 июля 2025 года, сообщается на сайте правительства.

Постановление, устанавливающее параметры такого эксперимента, подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

"Участниками эксперимента станут льготники - молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, которые сейчас вынуждены обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилет по специальному тарифу. Также речь идет о жителях регионов Дальневосточного федерального округа и Калининградской области", - уточняется в сообщении.

В рамках эксперимента будут апробированы механизмы и технологии электронного подтверждения прав пассажира на билет по спецтарифу. Для этого планируется обеспечить взаимодействие информационной системы "Портал субсидируемых перевозок" и автоматизированной информационной системы управления льготными и субсидированными перевозками с цифровыми платформами органов власти и Фонда пенсионного и социального страхования. В результате планируется создать специальный цифровой сервис, обеспечивающий проверку права пассажиров на льготные билеты в режиме реального времени.

Как ожидается, это позволит упростить процедуру покупки билетов и сократит время на проверку отчетности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий.

Михаил Мишустин
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