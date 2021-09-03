Путин счел, что "заинтересованные компании" могли бы помочь РЖД обновить парк на востоке РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Заинтересованные компании" могли бы приобрести и передать ОАО "Российские железные дороги" более совершенные локомотивы для увеличения провозной способности "восточного полигона" ж/д сети, считает президент РФ Владимир Путин.

"Можно было бы увеличить (трафик - ИФ), как некоторые считают, за счет лучшей диспетчеризации, привлечения другой локомотивной тяги, более современной", - заявил глава государства на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума в пятницу.

"Если даже у РЖД на сегодняшний момент нет возможностей приобрести совсем новый парк локомотивов, заинтересованные компании могли бы, допустим, приобрести, передать (монополии - ИФ) эти локомотивы - современные, новые, мощные, которые позволили бы и на действующей инфраструктуре увеличить объемы вывозимой продукции", - добавил он.

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