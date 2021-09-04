Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Губернатор Приамурья счел, что реконструкцию аэропорта столицы БАМа нужно начать раньше

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Реконструкция аэропорта Тынды в Амурской области может начаться раньше на два года, чтобы была возможность подготовить объект к полувековому юбилею БАМа, с просьбой об этом к президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи в Приамурье обратился губернатор Василий Орлов, получив предварительное одобрение.

"Реконструкция аэропортового комплекса Тынды намечена на 2024 год. Она стоит в госпрограмме "Развитие транспортной системы". Я просил бы вас от лица всех тындинцев перенести начало строительства на 2022 год. Тогда, я очень надеюсь, вы сможете принять участие в этом знаменательном событии, я вас приглашаю. В 2024 году вы могли бы посмотреть, какой будет новый реконструированный аэропорт", - отметил Орлов.

Президент после обращения главы Приамурья попросил соответствующие документы.

Губернатор заметил, что в регионе продолжается отток населения, хоть и меньшими темпами, чем в начале столетия. Для решения проблемы, необходимы рабочие места, достойные условия жизни.

"В 90-ых годах именно первая ветка БАМа привлекла сюда многих людей, которые впоследствии стали дальневосточниками. Поэтому развитию БАМа и всех ближайших поселков уделяется большое внимание", - пояснил Орлов.

Кроме того, губернатор Приамурья заметил, что доходы области растут, несмотря на сложные условия прошлого года из-за пандемии. Бюджет прошлого года составил 105 млрд рублей и увеличился на 19% к 2019 году. Собственные доходы составляли более 70 млрд рублей, свыше 30 млрд рублей - федеральные средства. Снижается уровень государственного долга. У Приамурья в 2018 году он составил 69%, в прошлом году - 46%, в 2021 году - 43%.

Амурская область БАМ

Новости по теме

Новости

В "Роскосмосе" рассказали о создании межпланетного ядерного буксира "Орел"

Рогозин заявил, что ракета "Союз-2" будет эксплуатироваться еще 9-10 лет

Рогозин заявил, что ракета "Союз-2" будет эксплуатироваться еще 9-10 лет

Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Летевший из Москвы в Белгород самолет вернулся в "Шереметьево" из-за отказа датчика

Пол Уилан побывал в больнице в мордовской колонии

Что произошло за день: пятница, 3 сентября

Индекс МосБиржи впервые в истории достиг 4000 пунктов

"Роснефть" вышла из капитала "Томскнефти"

Суд арестовал имущество семьи депутата Госдумы Олега Колесникова

Реестр СМИ-иноагентов пополнился четырьмя юридическими лицами

Реестр СМИ-иноагентов пополнился четырьмя юридическими лицами
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');