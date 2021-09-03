ГТЛК поставила авиатехники на Дальний Восток на 17 млрд рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Поставки АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) авиатехники клиентам в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) достигли 17 млрд рублей, в том числе, 6 млрд рублей приходится на поставки Superjet-100, сообщил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

"На территории ДФО ГТЛК реализует программы лизинга самолетов Superjet-100, Л-410. Суммарная стоимость поставленной техники клиентам ДФО составляет 17 млрд рублей. 6 млрд в Superjet мы вложили, 3 млрд - в Л-410, 3 млрд - в вертолеты разных типов и 2 млрд в иностранные магистральные воздушные суда. Также инвестировали 152 млрд в производство техники на Дальнем Востоке", - сказал Дитрих на сессии, посвященной авиадоступности ДФО.

Он также рассказал, что что ГТЛК сотрудничает с Аэрофлотом, выиграла тендер на поставку самолетов.

"Мы в хорошем партнёрстве с Аэрофлотом. Мы выиграли тендер на поставку двух широкофюзеляжных самолетов, которых пока еще не производит наша промышленность и эта тему, которая может быть затронута в ходе обсуждения. (...) Дальнемагистральные перевозки на Дальний Восток - во Владивосток, Хабаровск и Магадан, они, наверное, тоже являются тоже очень востребованными и то, что мы имеем возможность поставлять Аэрофлоту такие самолеты - это на самом деле для нас большая честь. Это тоже наш вклад в повышение уровня доступности Дальнего Востока, связи его с другими регионами нашей страны", - отметил Дитрих.

Говоря о планах поставки самолетов единой дальневосточной авиакомпании, он уточнил, что план есть, "план этот зависит, наверное, от того, как и когда авиакомпания, собственно, будет готова к тому, чтобы этот план реализовывался".

"Очень интересно получилось, что, когда ключевая ставка стала потихонечку подрастать, ГТЛК продолжила занимать по тем же ставкам на рынке облигации, которые были сформированы в марте. Т.е. нам верят, наши ставки растут медленнее, чем рынок, поэтому мы готовы вкладываться в привлечение финансов и инвестиции в наши самолеты для предоставления их дальневосточной авиакомпании. Каков будет объем, собственно, это будет зависеть от спроса на транспортную услугу", - добавил Дитрих.