Греф был бы рад видеть "Открытие" рыночным игроком без контролирующего акционера

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф считает, что продажа Банком России банка "Открытие" в рынок может быть оптимальным решением, поскольку в результате российская банковская отрасль с ее растущим уровнем концентрации получила бы серьезного игрока без контролирующего акционера.

ЦБ в начале августа сообщил о подготовке к продаже акций банка "Открытие" на торгах. Несмотря на то, что IPO является базовым вариантом продажи, регулятор изучает и возможность реализации контрольного пакете в "Открытии" стратегическому инвестору.

"Банк достаточно крупный, в принципе его можно было бы продавать как самостоятельную структуру, которая по своему размеру вполне может выжить на рынке и более того, быть достаточно успешным, то есть ниша на рынке у него определенная есть", - сказал Греф журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.

"Продажа стратегу? Вы видите, что в последнее время на финансовом рынке происходит очень мощная централизация, укрупнение активов, поэтому вполне возможно, что кто-то из крупных игроков купит его, но на самом деле, с моей точки зрения, было бы неплохо, если бы это был рыночный игрок. Есть хорошая ниша на рынке, есть более или менее построенный бизнес после всех тех проблем, которые были в банке. Такая, наверное, возможность была бы очень интересной, потому что у нас нет банков без контрольного лица. Тинькофф сейчас стал таким банком. Хотя Олег Тиньков продолжает быть крупнейшим акционером, тем не менее, мы увидели, как рынок отреагировал взлетом акций на то, что контролирующий акционер ушёл, и эта структура стала рыночной. Поэтому, может быть, с точки зрения цены продажи, перспективы, продажа в рынок была бы оптимальным решением. Это зависит от того, какое решение примет ЦБ", - заявил глава Сбербанка.

ЦБ может продать 15-20% банка в ходе IPO в 2022 году, говорил в начале июня глава "Открытия" Михаил Задорнов. "Мы двигаемся с нашим акционером по тому треку, который запланировали еще некоторое время назад. Мы планируем первый шаг в приватизации группы сделать в середине следующего года. У нас уже достаточно конкретный план здесь намечен", - сказал он.

ЦБ планировал продажу акций "Открытия" на сентябрь-октябрь 2021 года, но впоследствии отложил сделку на весну 2022 года. Регулятор рассматривал различные варианты продажи долей "Открытия", включая частные и публичные размещения.